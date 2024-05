Jovem acorda em motel com dores e lapso de memória: Polícia investiga suspeita de abuso

Na tarde do último domingo (26/05), uma jovem de 27 anos deu entrada na UPA Brasília, em Cascavel, queixando-se de dores nas partes íntimas.

Segundo informações, ela teria acordado em um motel na BR-467 e, ao ser atendida na unidade hospitalar, não conseguiu explicar o que aconteceu na noite anterior, nem quantas pessoas estavam com ela.

A jovem relatou apenas estar com dores nas partes íntimas e afirmou não ter usado drogas, além de mencionar que teve um lapso de memória. Após avaliação, a mulher foi encaminhada pelo Samu ao Hospital Universitário do Oeste do Paraná para exames periciais.

Diante da situação, os profissionais do HUOP acionaram a Polícia Militar, que registrou um boletim de ocorrência referente a um possível abuso.

O caso foi encaminhado à Delegacia da Mulher da Polícia Civil, que irá conduzir as investigações.

Via: SOT