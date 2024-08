Incêndio na BR-163 gera risco e congestionamento em Cascavel

Uma ação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMP) foi realizada na manhã desta segunda-feira (19), para conter um incêndio que se alastrou pelo canteiro central da BR-163, no Km 228, em Sede Alvorada, Cascavel.

O fogo, que teve início por causas ainda não determinadas, gerou grande quantidade de fumaça, reduzindo a visibilidade e colocando em risco a segurança dos motoristas que trafegavam pela rodovia.

De acordo com informações da PRF, o trânsito no sentido Toledo a Cascavel ficou restrito à faixa da direita, enquanto no sentido oposto o fluxo permaneceu normal. Os Bombeiros atuaram rapidamente para controlar as chamas e evitar a propagação do fogo para as margens da rodovia.

Causas e riscos

Entre as principais causas de incêndios em rodovias estão o descarte irregular de pontas de cigarro, queima de lixo, fogueiras e a utilização de fogo para limpeza de terrenos. As condições climáticas, como o tempo seco e a baixa umidade do ar, contribuem para a rápida propagação das chamas, colocando em risco a vida de motoristas e passageiros.

Impacto ambiental e penalidades

Além dos riscos à segurança, os incêndios em rodovias causam danos ao meio ambiente, como a destruição da vegetação nativa e a emissão de gases poluentes.

O descarte de resíduos em rodovias é considerado uma infração média, conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e está sujeito a multa de R$ 130,16 e quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

