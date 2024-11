Homicídio de morador de rua na região central expõe ‘situação latente’ da cidade

Não é de hoje que a grande quantidade de moradores de rua em Cascavel, espalhados em diversos pontos da Região Central da cidade é uma preocupação tanto para moradores quanto dos comerciantes, gerando uma sensação de insegurança para as pessoas. A reportagem do Jornal Hoje Express já trouxe materiais especiais sobre o tema, no qual os empresários denunciam uma série de problemas acarretados pela presença e pela abordagem dos moradores – que estão cada vez mais presente no dia a dia.

Na madrugada desta terça-feira (26), uma briga entre dois moradores de rua, na esquina das Ruas Paraná e Salgado Filho, na Região Central da cidade, fez com que um deles entrasse em óbito e reacendesse a discussão. Um homem de 40 anos acabou sendo morto com uma facada no peito. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas ao chegar ao local apenas pode constatar o óbito. O caso segue sendo investigado pela Delegacia de Homicídios.

Segundo o secretário municipal de Assistência Social de Cascavel, Hudson Moreschi Júnior, este mesmo morador já havia sido abordado pela equipe de Abordagem Social ainda em setembro e teria recusado ajuda – mesma situação que ocorre com grande parte dos moradores de rua, que preferem ficar nas vias a serem acolhidos. Atualmente existem pelo menos 500 pessoas morando nas ruas da cidade e a equipe faz uma média de 25 atendimentos diários.

Hudson reforçou novamente a questão da “esmola” que acaba mantendo essas pessoas nas ruas. “Sabemos que as pessoas acabam se sensibilizando e ajudando, mas temos que lembrar que essa ação faz com que eles se mantenham na mesma situação e que recusem o atendimento, que muitas vezes faria a diferença na vida deles. Além disso, existe ainda uma parte que é dependente de álcool e de drogas”, analisou.