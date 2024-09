Homem que colocou fogo em vegetação no Bairro Nova Cidade é preso pela Polícia

POLICIAL

Preso em flagrante por matar esposa, homem tem preventiva decretada

As Polícias Civil (Delegacia de Quedas do Iguaçu) e Militar (RPA da 2ª CIA do 6° BPM) do Paraná prenderam em flagrante um agricultor de 50 anos responsável por matar a pauladas sua esposa, de 41 anos, estudante de enfermagem, na manhã da última sexta-feira, na residência do casal, na Linha Novo Horizonte, área rural […]