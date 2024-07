Homem é morto a tiros no meio da rua

Um homem de aproximadamente 40 anos foi encontrado morto a tiros no meio da rua por volta das 6h da manhã desta quarta-feira (03), na Rua Jarama, em Cascavel.

Socorristas e médico do Corpo de Bombeiros foram acionados ao local, mas apenas puderam constatar o óbito. A área foi isolada pela Polícia Militar para a realização de perícia, pela Delegacia de Homicídios e pela Polícia Científica.

Segundo informações preliminares, a vítima foi encontrada com fios ao lado do corpo, o que levanta a suspeita de que ele possa ter sido eletrocutado antes de ser morto a tiros. No entanto, a polícia ainda não confirma essa informação e a motivação do crime segue um mistério.

A Polícia Civil pede a colaboração da população para solucionar o crime. Qualquer informação pode ser repassada de forma anônima pelos telefones 190 e 197.

Via: SOT/Luiz Felipe Max – Foto: Luiz Felipe Max