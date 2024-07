Homem é morto a golpe de faca no Conjunto Riviera

Um homem de 34 anos morreu no final da noite de ontem (23) após ser esfaqueado na Rua Caieiras, no Conjunto Riviera, Região Norte de Cascavel. Veja o vídeo abaixo no local da ocorrência:

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima estava na via pública, quando foi surpreendida pelo agressor, que desferiu um golpe de faca na região do abdômen. Em uma tentativa desesperada de escapar, a vítima invadiu uma residência próxima para pedir socorro, mas acabou caindo e morreu no local.

Socorristas do Siate e o médico de plantão foram rapidamente acionados para atender à ocorrência. No entanto, ao chegarem no endereço, nada mais pôde ser feito para salvar a vida do homem, identificado como Claudinei Rodrigues Ramos.

A Polícia Militar esteve presente no local para isolar a área do crime até a chegada do Instituto de Criminalística, que iniciou a perícia. A investigação do caso ficará a cargo da Delegacia de Homicídios da Polícia Civil.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização de exames de necropsia e posterior liberação aos familiares para os procedimentos fúnebres.

