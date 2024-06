Homem de 43 anos é morto a tiros em bar no Bairro Universitário

Um homem de 43 anos foi assassinado a tiros na noite de ontem, quarta-feira (12), em um bar localizado na Rua Gurgel, no Bairro Universitário, em Cascavel.

De acordo com testemunhas, a vítima estava no bar, quando um homem entrou no local e efetuou os disparos. Em seguida, o autor fugiu a pé.

Socorristas do Siate foram acionados, mas a vítima já estava em óbito. O homem foi alvejado por pelo menos cinco disparos. Ele foi identificado como Jeverson Vier.

Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Científica foram acionadas para o local. A área foi isolada para perícia e buscas pelo autor do crime.

Durante a investigação, um boné foi encontrado no local e apreendido pela Polícia Civil. O objeto poderá servir como pista para identificar o assassino.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Cascavel. A Delegacia de homicídios investiga o caso.

