Homem condenado por roubo e porte de arma de fogo é preso no Coqueiral

Nesta manhã a equipe do COPE (Centro de Operações Policiais Especiais), estando em apoio à DH de Cascavel, e após um trabalho conjunto entre a Polícia Militar e a Polícia Civil, prendeu um homem de 25 anos que pesava contra si um mandado de prisão pelos crimes de roubo e porte de arma de fogo de uso permitido.

Trata-se de um mandado de prisão de sentença condenatória transitada em julgado a ser cumprido no regime fechado, com condenação de 10 anos, 3 meses e 1 dia de reclusão.

O indivíduo, que foi localizado em um prédio residencial no bairro Coqueiral foi conduzido até a DH para o cumprimento de seu mandado de prisão, será agora encaminhado à cadeia pública do Deppen, onde ficará à disposição do Poder Judiciário.

Fonte: PCPR