Guaíra: PRF apreende 2.000 maços de cigarros e meia tonelada de agrotóxicos contrabandeados

Na manhã desta quarta-feira (4), agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizaram uma importante ação que resultou na apreensão de uma grande quantidade de produtos contrabandeados no município de Guaíra, no oeste do Paraná. A ocorrência teve início por volta das 07h30, quando a equipe da PRF, que estava posicionada em frente à unidade operacional no km 350,0 da BR-163, deu ordem de parada a um veículo VW Gol branco, placas de Telêmaco Borba/PR.



O condutor do veículo, em clara atitude suspeita, desobedeceu à ordem de parada e fugiu em alta velocidade em direção ao centro de Guaíra. Imediatamente, a equipe da PRF embarcou na viatura e iniciou um acompanhamento ao veículo em fuga. Contudo, após um curto período de perseguição, o VW Gol foi perdido de vista.



Poucos minutos depois, o veículo foi encontrado abandonado próximo a uma rotatória, com a chave ainda na ignição. A PRF realizou buscas na área, mas não conseguiu identificar o condutor, apesar de questionar transeuntes que estavam nas proximidades.



Durante a inspeção no interior do veículo, os agentes encontraram uma carga de aproximadamente 2.000 maços de cigarros e meia tonelada (500 kg) de agrotóxicos, ambos de origem estrangeira, sem documentação legal. Estes agrotóxicos, frequentemente contrabandeados na região, representam um risco tanto à economia nacional quanto à saúde pública.



Diante dos fatos, foi constatada a ocorrência de contrabando. Veículo e carga apreendida, foram encaminhados à Receita Federal de Guaíra para as devidas providências legais.