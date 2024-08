Golpe de R$ 1 milhão: Polícia apreende veículo em posse de falso perito da PF

A Polícia Civil do Estado do Paraná, através do 1º Distrito Policial da Cidade de Cascavel, cumpriu, na manhã de hoje, um mandado de busca e apreensão com arresto de veículo, no centro da cidade.

Trata-se de um desdobramento de investigação de um crime de Estelionato cometido no início deste ano na cidade de Cascavel, a vítima teve um prejuízo financeiro que ultrapassa R$1.000.000,00 (um milhão de reais).

O investigado se apresentava como falso perito da Polícia Federal e prometia a compra e venda de terrenos de leilões judiciais, com informações privilegiadas falsas.

No decorrer das investigações, apurou-se que o criminoso mantinha uma vida de alto padrão, inclusive que teria comprado um carro de luxo logo após o cometimento do crime. Posto isso, a Polícia Civil representou por medidas assecuratórias a fim de garantir a indenização da vitima, incluindo o sequestro de um veículo Mercedes/GLC 250, avaliado em aproximadamente R$300.000,00 (trezentos mil reais).

No cumprimento do mandado, além da apreensão do veículo, também foram apreendidos diversos objetos e eletroeletrônicos de elevado valor de mercado, que somados, ultrapassam R$100.000,00 (cem mil reais).

Os bens apreendidos ficarão à disposição da Justiça.

Fonte: PCPR