Formação de agentes da segurança pública avança no PR em Cascavel

“Além de formar policiais de diversas instituições, formamos os policiais civis do Paraná para integrar nossa unidade. As diversas disciplinas foram pensadas e aprimoradas para preparar o aluno para que seja um operador tático especial para o resgate de reféns e outras ações de alta complexidade”, explica o delegado-chefe do Tigre, Thiago Teixeira.

A turma desta edição é composta de 29 alunos. Entre eles estão policiais civis do Paraná, Alagoas, Rio de Janeiro e Minas Gerais, e policiais rodoviários federais do Paraná, Brasília e Mato Grosso do Sul. Todos eles passaram por uma seleção prévia, que incluiu testes de aptidão física, de aptidão de tiro e entrevista.

Cascavel - A Polícia Civil do Paraná realizou a abertura do IX Cote (Curso de Operações Táticas Especiais) ontem (8), em Curitiba. A formação é ofertada pelo Tigre ( Tático Integrado de Grupos de Repressão Especial ), grupo de elite que é referência nacional em ações anti-sequestro.

Em Cascavel

Já em Cascavel, foi dado mais um passo para consolidar a Esfaep (Escola de Formação, Aperfeiçoamento e Especialização de Praças da Polícia Militar do Paraná) no Município. Na próxima semana, terão início as obras de reforma da estrutura física do espaço que vai abrigar a unidade. A Esfaep será localizada na antiga Escola Municipal Professora Kelly Christina, em uma área de mais de 23 mil metros quadrados, no bairro Morumbi.

Os trabalhos começam com os serviços de demolição e limpeza do terreno, que serão executados pela Cohavel. Em seguida, a Construtora Master Domus assume as obras, que serão realizadas em duas etapas.