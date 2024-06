Fios de cobre: Operação fiscaliza estabelecimentos em Cascavel

Na tarde de hoje foi realizada uma operação visando combater o furto e receptação de fios de cobre na cidade de Cascavel. A Operação foi uma ação integrada da Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Municipal e contou com a participação de 30 agentes de segurança.

Foram fiscalizados 10 locais que trabalham com a compra e venda desses materiais, localizados nos bairros Melissa, Parque São Paulo, Santa Felicidade, Interlagos, São Cristóvão, Coqueiral e Santa Cruz.

Além das buscas visando localizar materiais ilícitos, a fiscalização também teve como finalidade verificar se as empresas estavam com a documentação exigida, sendo também realizada uma ação preventiva, orientando os proprietários dos locais sobre a importância de ter a origem dos materiais adquiridos e sobre a ilicitude da compra de materiais furtados, que estariam incorrendo no crime de receptação.

Vale ressaltar que essas ações continuarão sendo realizadas visando combater esse ciclo criminoso.

Contamos sempre com o apoio da população, que caso visualize alguma ação, ou tenha alguma informação que auxilie na identificação de indivíduos que estejam furtando/queimando/receptando fios, que denunciem via 181 ou 197, lembrando que a denúncia pode ser feita de forma anônima.

Fonte: Polícia Civil