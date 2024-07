Executor de homicídio em bar é condenado a 30 anos de prisão

O Tribunal do Júri de Cascavel, no Oeste do estado, condenou a 30 anos e 3 meses de prisão um réu de 28 anos denunciado pelo Ministério Público do Paraná por atirar contra um casal, matando um homem identificado como Adair Pires da Silva, de 50 anos, e ferindo uma mulher.

O crime aconteceu na noite de 24 de fevereiro, após uma discussão sobre a divisão das despesas que ele e um grupo de amigos fizeram num bar no Jardim Colonial. O homicida teria ficado descontente por ter sido cobrado a pagar sua parte no rateio da conta das cervejas consumidas no local, conforme havia sido combinado previamente entre eles.

Conforme descreve a denúncia, a vítima fatal foi atingida por vários tiros, inclusive nas costas, enquanto tentava fugir, enquanto a mulher foi baleada no rosto, sobrevivendo graças ao encaminhamento imediato para o socorro médico.

O Conselho de Sentença acolheu as qualificadoras apontadas pelo MPPR: motivo fútil, uso de recurso que impossibilitou a defesa das vítimas e perigo comum (ele fez disparos na direção do bar, onde se encontravam várias pessoas).

O réu já estava preso e permanecerá detido para cumprimento da pena, de modo que não poderá recorrer da sentença em liberdade.

Informações: MPPR/Foto: Luiz Felipe Max/SOT