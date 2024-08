Em Terra Roxa, contrabandista abandona carga e foge da polícia

SEGURANÇA PÚBLICA

Projeto Falcão da Polícia Militar completa um ano com quase mil missões policiais

O Projeto Falcão, do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA), completa nesta sexta-feira (16) um ano de operação. Desde 2023, as aeronaves Robinson 66, conhecidas como Falcão 12 e Falcão 13, equipadas com alta tecnologia, se tornaram ferramenta essencial na prevenção e no combate ao crime no Paraná, atuando em mais de 950 […]