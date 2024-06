Em simulado de ataque a Cascavel, PM coloca em ação Plano de Defesa Territorial

A Polícia Militar do Estado do Paraná (PMPR) realizou na madrugada desta quarta-feira (5) um exercício simulado com o objetivo de treinar suas tropas para lidar com situações extremas de assaltos contra patrimônios e os chamados Domínios de Cidade, nos quais os grupos criminosas bloqueiam acessos para executar alguma ação. A operação envolveu um ataque simulado a uma empresa de valores e o cerco ao 6º Batalhão de Polícia Militar.

O exercício induziu o acionamento do Plano de Defesa Territorial do 6º BPM, que inclui a mobilização de batalhões próximos e de outros estados. O treinamento foi conduzido pelo Batalhão de Operações Especiais (BOPE), responsável pela doutrina e técnicas em ocorrências desse tipo.

Com a resposta rápida do Plano, os “criminosos” fugiram sem conseguir concretizar o roubo. Eles fugiram e encontraram bloqueios policiais, mesmo em uma região de mata.

O comandante-geral da PMPR, coronel Jefferson Silva, enfatizou a importância desses simulados para a preparação da tropa em situações reais. “Exercícios como esse são essenciais para garantir que nossos policiais estejam devidamente preparados para lidar com qualquer eventualidade. A segurança da comunidade paranaense é nossa prioridade, e é fundamental estarmos sempre prontos para protegê-la”, disse.

Este simulado é apenas um dos diversos exercícios que estão realizados pela PMPR em todo o Estado. Novas ações ainda vão acontecer ao longo do ano, colocando em prática outros planos de defesa.

O exercício coordenado pela PMPR contou com a colaboração de diversos órgãos de segurança pública, como Exército Brasileiro, Corpo de Bombeiros, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Guarda Municipal e Polícia Científica. As empresas privadas de transporte de valores Protege e Prossegur também colaboraram com o treinamento.

