Em ação conjunta, PM e PF apreendem cocaína em Santa Tereza do Oeste

Santa Tereza do Oeste - A Polícia Militar, no âmbito da Operação Protetor, em ação conjunta com a Polícia Federal, realizou uma abordagem bem-sucedida na BR-277, no município de Santa Tereza do Oeste.

Investigação e Abordagem

As equipes da 1ª Companhia do BPFron detinham informações sobre um veículo suspeito que poderia estar transportando ilícitos no sentido Foz do Iguaçu x Cascavel. Ao visualizarem o veículo entrando no município, os policiais decidiram realizar a abordagem.

Resultados da ação

Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o condutor. No entanto, ao inspecionarem o veículo, localizaram aproximadamente 300 gramas de substância análoga à cocaína, escondidos dentro da capa do câmbio em uma sacola preta.