Dupla envolvida na morte de adolescente em Cascavel é condenada

O Tribunal do Júri de Cascavel, no Oeste do estado, condenou dois réus denunciados pelo Ministério Público do Paraná pelo assassinato de um adolescente de 17 anos ocorrido em 3 de outubro de 2023.

Conforme a denúncia, apresentada por meio da 17ª Promotoria de Justiça da comarca, a dupla de assassinos aproximou-se em uma moto do adolescente, que estava de bicicleta em uma rua do bairro XV de Novembro, e o atingiu com pelo menos 11 tiros. A motivação do crime não foi esclarecida.

O executor do crime, atualmente com 27 anos, recebeu pena de 15 anos, 7 meses e 15 dias de prisão. O condutor da motocicleta, hoje com 20 anos, foi condenado a 12 anos de prisão.