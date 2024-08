Denarc Foz do Iguaçu, Deic e PRF apreendem 30kg de maconha

Na manhã desta segunda-feira, 12 de agosto de 2024, durante ação de cumprimento de mandado de busca e apreensão originario da DEIC/SC, policiais civis de Foz do Iguaçu, Santa Catarina e PRF prenderam casal, ambos 24 anos de idade, em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas no bairro Cidade Nova, Foz do Iguaçu/PR.

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão encontrava-se no local o casal, além da bebê de 1 ano e 1 mês. Foram localizados acondicionado em um ambiente da residência 30kg de maconha, divididos em 49 tabletes do entorpecente, além de balança de precisão e telefone celular.

Diante dos fatos, os envolvidos foram encaminhados para base da Denarc-FI para lavratura do auto de prisão em flagrante, a criança foi entre a familiares e entorpecente apresentados a autoridade policial para procedimentos de polícia judiciária.

Fonte: DENARC-FOZ