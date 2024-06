Denarc apreende armas e drogas em ação contra o tráfico em Cascavel

POLÍTICA

Paranhos e Pacheco se cumprimentam após "chapéu" no Podemos

O evento de sábado (8) do MDB, que serviu para realizar o lançamento da pré-candidatura do empresário Fernando Mantovani à Prefeitura de Cascavel, reuniu diversas lideranças estaduais e locais da sigla, além de amigos e políticos de outros partidos. O pré-candidato a prefeito de Cascavel do partido Novo, Henrique Mecabo, foi um dos políticos que […]