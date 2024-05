Confronto em frente igreja deixa dois jovens mortos

Dois jovens foram mortos na madrugada deste sábado, em confronto armado com a Polícia Militar, em frente a igreja do bairro Consolata, em Cascavel. Conforme informações repassadas pela polícia, os suspeitos possuíam longa ficha criminal e já vinham sendo monitorados por cometer uma série de crimes naquela região.

As vítimas foram identificadas como Victor Emanoel Loures (19) e Carlos Fernandes (20). Eles estavam em um veículo Voyage quando foram interceptados pelos policiais. No veículo, foram encontrados uma espingarda calibre 12, revólver, carregadores de arma, colete balístico e munições.

O confronto ocorreu na confluência das ruas Glauber Rocha e Madalena Tagliaferro. Em entrevista à imprensa no local, o tenente-coronel Cícero Tenório relatou que vários homicídios já foram registrados naquela região neste ano e todos os dias, o policiamento é reforçado no bairro. “Em boa parte dos crimes registrados aqui na região Norte, por muito pouco não nos deparamos com os autores dos crimes”.