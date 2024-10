Com 161 cidades sem casos em 2024, registros de homicídios caem 29% no Paraná

O número de homicídios dolosos caiu em todo o Paraná no período dos últimos dez anos, segundo levantamento divulgado pela Secretaria de Estado da Segurança Pública do Paraná (Sesp). De janeiro a setembro de 2024 foram 1.260 ocorrências do crime, 29% a menos do que as 1.777 registradas no mesmo período de 2015. A queda também pode ser percebida na comparação com o último ano, de 7,6%, relativo a 1.364 mortes do mesmo período de 2023.

Em 161 municípios do Estado (40,3%) não foram registrados homicídios dolosos no período. Em 105 cidades (26,3%) foram constatados um homicídio (cada) e em 89 (22,3%) foram de duas a cinco ocorrências do crime. A maior queda percentual até o momento ocorreu em Quedas do Iguaçu (-86,7%), que registrou 15 ocorrências do crime no ano anterior e duas neste ano, seguida por Umuarama (-76,5%), que foi de 17 ocorrências no ano anterior para quatro neste ano.

“Percebemos uma redução significativa após o lançamento da Operação Cidade Segura, no começo do ano. Vamos manter o foco nos municípios com maior incidência de crimes, assegurando uma atuação constante em todos os 399 municípios do Paraná”, afirmou o secretário da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira.

O secretário também comentou que a Sesp está constituindo uma força-tarefa com as próprias forças de segurança, o Ministério Público, o Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública (Gaesp), o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e o Poder Judiciário para maior agilidade e vazão a processos, como definição de mandados de prisão e mandados de busca e apreensão.

“Na medida do possível, esperamos conseguir contribuir, seja sobre uma vertente de maior qualificação dos encaminhamentos a serem dados nas respectivas localidades, seja também sobre a perspectiva de planejamento estatal como um todo”, disse o promotor de Justiça do Grupo de Atuação Especializada de Segurança Pública do Ministério Público, Alexey Choi Caruncho.