Cascavel registrou 66 mortes no ano passado sendo que 41 delas aconteceram na Região Norte

Cascavel - A Polícia Civil do Paraná apresentou na manhã de ontem (8) durante entrevista coletiva os dados de atendimentos e o radar da violência no ano passado em Cascavel. Ao todo, a cidade contabilizou 66 mortes violentas, sendo destas, 63 homicídios e três feminicídios, um aumento de sete casos em relação ao ano anterior que fechou com 59 mortes, um salto de 11,86% na quantidade de mortes.

O que chamou a atenção é que dos 66 casos, 41 deles aconteceram na Região Norte da cidade, ou seja, 62% do total de assassinatos. Em segundo lugar aparece a Região Sul que teve ao todo 10 casos, enquanto a Região Oeste cinco, a Central 4, a Leste 3, a Rural 2, e a Centro-Sul apenas 1. Pelo relatório as equipes policiais ainda atenderam 71 tentativas de homicídio e 10 tentativas de feminicídio, ao todo foram 176 atendimentos efetuados em 2024.

Ainda sobre as mortes eles relataram que 71 % delas foram por meio de arma de fogo e o restante por arma branca (faca). Sobre a resolução dos casos, mais de metade deles, 56% já foram resolvidos contra 72% no ano anterior.

Prisões

Os policiais realizaram 99 prisões, das quais 55 foram em situação de flagrante, e 44 em cumprimento a mandados de prisão. As equipes também cumpriram 49 mandados de busca e apreensão. O ano também foi marcado por diversas operações, em trabalhos comandados pela Polícia Civil e outros em conjunto com outras forças de segurança, com a Polícia Militar. Nas ações foram apreendidas armas, drogas e demais ilícitos.