Cascavel: PM prende foragido internacional com mandados de prisão por homicídio e tráfico

Ontem (22), em mais uma ação da Operação Protetor de Fronteiras e Divisas, a Polícia Militar do Paraná, por meio do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFRON), conseguiu prender um foragido internacional em Cascavel.

Durante patrulhamento pela rua Flamboyant, uma equipe do BPFRON abordou um veículo Range Rover com dois ocupantes. Após consulta aos sistemas, foi constatado que um dos indivíduos, que se identificou como paraguaio, utilizava nome falso e documento adulterado.

Com o auxílio da Polícia Federal, através de reconhecimento facial, foi possível identificar a verdadeira identidade do homem, um paraguaio de 39 anos, (Vulgo Nortenho) com diversos mandados de prisão em aberto nos dois países e é apontado como um dos líderes do PCC no Paraguai. Nortenho, era temido em Pedro Juan Caballero, na fronteira com Ponta Porã.

No Brasil, ele é procurado por tráfico de drogas, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo. Já no Paraguai, os mandados são por homicídio, sequestro e porte ilegal de arma. O indivíduo também é conhecido por envolvimento com facções criminosas.

O foragido foi preso e encaminhado à Polícia Federal para os procedimentos cabíveis.

Fonte: SOT