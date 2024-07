Carro capota, cai em rio e dois homens morrem

Na noite desta sexta-feira (05), dois homens perderam a vida em um trágico acidente na rodovia PR-180, próximo ao Distrito de Rio do Salto, em Cascavel. O acidente ocorreu quando o motorista perdeu o controle do veículo e acabou caindo em um rio às margens da rodovia.

Um grande aparato de socorristas do Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar atendimento às vítimas. No entanto, ao chegarem ao local, os bombeiros constataram que ambos os ocupantes do veículo já estavam em óbito. O resgate envolveu a retirada dos corpos de dentro do carro submerso.

Após a retirada dos corpos, a Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia e recolher os corpos das vítimas. A identidade dos homens não foi divulgada até o momento, e as causas exatas do acidente ainda estão sob investigação.

Via: SOT/Skalet Fernanda – Foto: Luiz Felipe Max