Carreta de Cascavel com donativos ao RS é interceptada com drogas

Operação coordenada pela Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina resultou na manhã deste sábado na descoberta de um carregamento ilícito de entorpecentes em uma carreta que transportava donativos para o Rio Grande do Sul.

Após o cruzamento de informações entre as duas forças de segurança, o veículo foi interceptado na rodovia estadual SC-480, nas proximidades do município de São Domingos, no oeste catarinense. A droga, composta por cerca de 52 quilos de cocaína e um quilo de crack, estava oculta no interior do estepe da carreta. Os policiais empregaram técnicas especializadas para acessar o compartimento do pneu, onde foram encontrados os entorpecentes acondicionados em dezenas de tabletes.

A carreta, com placas de Cascavel (PR), transportava aproximadamente 20 toneladas de donativos, cuja arrecadação foi realizada de acordo com os trâmites legais pela Defesa Civil do Paraná. O veículo estava munido de uma credencial de ajuda humanitária emitida pela Defesa Civil municipal, além de exibir um adesivo com a inscrição “SOS Rio Grande do Sul”.

O motorista, de 39 anos de idade, confessou que tinha a intenção de entregar o pneu adulterado em um posto de combustível, pouco antes de descarregar as doações no Rio Grande do Sul. Ele foi detido e encaminhado à Polícia Federal em Chapecó (SC) para responder pelo crime de tráfico de drogas.

