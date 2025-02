Briga entre torcidas: Polícia conclui primeira etapa de investigações

Ponta Grossa - A Polícia Civil do Paraná (PCPR) concluiu nesta terça-feira (25) a primeira etapa das investigações sobre o confronto entre torcidas organizadas ocorrido no dia 6 de fevereiro no bairro Contorno, em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais. O fato aconteceu após uma partida de futebol. Na ocasião, integrantes de torcidas organizadas de dois clubes se dirigiram até a sede de outra torcida. Isso resultou em diversos feridos, incluindo dois baleados.

Após a investigação, a PCPR identificou cinco suspeitos e solicitou a decretação de suas prisões preventivas ou, alternativamente, a aplicação de medidas cautelares. Após manifestação do Ministério Público, o Poder Judiciário decidiu pela aplicação de restrições aos investigados, com idades entre 22 e 32 anos.

De acordo com o delegado Derick Moura, entre as medidas adotadas estão a proibição de frequentar estádios de futebol e suas imediações em um raio de cinco quilômetros nos dias de jogos. Outra medida é o comparecimento obrigatório ao Batalhão da Polícia Militar em dias de jogos. Os envolvidos devem permanecer no local desde 30 minutos antes do início do jogo a até 30 minutos após o término da partida.