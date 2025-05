Autor de homicídio é preso em menos de uma hora após o crime no Paraná

Quedas do Iguaçu - Na noite de ontem, terça-feira (6) de maio de 2025, as forças de segurança pública do Estado do Paraná — Polícia Civil e Polícia Militar — elucidaram a autoria principal e prenderam em flagrante o autor de um homicídio ocorrido nas proximidades de um bar, de propriedade do autor do delito, no município de Quedas do Iguaçu.

A vítima, um homem de 41 anos, foi agredida com ao menos três golpes de facão na região do rosto, após cair ao solo em decorrência de uma briga iniciada minutos antes.

Segundo testemunhas, a confusão teve início entre três indivíduos que aparentavam estar sob efeito de álcool. Após uma discussão acalorada, um dos envolvidos teria desferido uma cadeirada contra a vítima, que caiu na calçada. Em seguida, o autor detido, de 78 anos, se ausentou do local, retornando com um facão em punho, e, com a vítima caída e indefesa, efetuou os golpes fatais.

Prisão em Flagrante e Procedimentos Legais

Após o crime, o agressor homiziou-se na residência de familiares, sendo localizado escondido em um banheiro, em forte estado etílico, nos fundos do imóvel, por equipes integradas da Polícia Civil e Polícia Militar. A prisão foi realizada em flagrante, sendo o autor encaminhado à Delegacia de Quedas do Iguaçu para os procedimentos legais.