Apreensões de drogas no Oeste geram “prejuízos” de milhões ao tráfico

Cascavel, a “Capital do Oeste”, é conhecida como sendo rota importante para o tráfico de drogas e, por isso, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) realiza um trabalho minucioso de fiscalização aos veículos que trafegam em toda a região. Desde o começo DE 2024, o número de apreensões aumentou em comparação ao mesmo período do ano passado e o que vem chamando a atenção desde o começo de abril, são as grandes quantidades de drogas e eletrônicos. No dia 10 de abril, equipe da PRF que realizava patrulhamento na BR-163, na cidade de Santa Lúcia, realizou a maior apreensão de maconha feita pela PRF no Paraná, com prejuízo ao crime em cerca de R$ 13,5 milhões.

A equipe abordou o motorista de um caminhão carregado com soja que tinha sido carregado de soja em Laguna de Carapã (MS), com destino a Paranaguá. Durante a fiscalização os policiais identificaram diversos fardos de maconha, totalizando 6.306 quilos da droga, além de 13,4 quilos de skunk, uma versão mais potente da droga.

Na BR-277

Outra grande apreensão ocorreu no dia 13 de abril, na BR-277, em Cascavel. Os fardos da droga estavam acondicionados em um fundo falso de uma carreta e, para fazer a retirada, o Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer a abertura do teto. Ao todo, foram 161,2 kg de cocaína que seriam levados para Curitiba. O quilo da cocaína está avaliado em R$ 30 mil, portanto, o valor da carga chega a R$ 4 milhões, a maior apreensão de cocaína do ano pela PRF em Cascavel.

Já no dia 4 de abril, outro caminhão com cerca de 10 mil celulares contrabandeados foi apreendido na BR 277, também em Cascavel. A apreensão aconteceu durante uma abordagem de rotina, sendo identificada divergência na nota fiscal da carga. As cerca de 100 caixas com as mercadorias, avaliadas em aproximadamente R$ 8 milhões, estavam escondidas entre bobinas de tecido TNT, transportadas em um caminhão baú, com placas de Foz do Iguaçu.

Os policiais tiveram bastante trabalho para retirar a mercadoria apreendida, pois os produtos estavam escondidos ao fundo do baú com muitas bobinas à frente. Foi necessário retirar boa parte das 20 mil bobinas para chegar até a mercadoria. O transporte estava sendo feito por um casal que saiu de Foz do Iguaçu com destino a Curitiba. Os dois foram conduzidos à Delegacia da Polícia Federal e o contrabando à Receita Federal.

Mais ocorrências

Segundo o inspetor da PRF de Cascavel, Ricardo Salgueiro, o número de ocorrências neste ano aumentou, resultado em grandes apreensões. Do dia 1º de janeiro até esta quarta-feira (24) foram 25 ocorrências ao todo, sendo que no mesmo período do ano passado foram 19.

Para se ter ideia, este ano foram apreendidos 179 quilos de cocaína e em 2023, apenas 8 quilos. Já a maconha, neste ano, foram 7.755 quilos, sendo que 6.306 foram de grandes apreensões, contra 11.678 quilos durante todo ano de 2023.

Salgueiro lembrou ainda que a PRF no Paraná detém as sete primeiras posições em maiores apreensões de maconha no Brasil, totalizando, só no estado, 45 toneladas da droga, gerando com isso, um prejuízo aos cofres das organizações criminosas na ordem de R$ 97,5 milhões.

Foto: PRF