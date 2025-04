Após mais uma tentativa de fuga, PRF apreende 200 kg de maconha em Cascavel

INVESTIGAÇÃO

Suspeito de integrar organização responsável por roubos em Cascavel é preso

Cascavel - A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu um homem suspeito de integrar o grupo criminoso responsável por roubos a compristas em rodovias. A captura aconteceu na noite desta quinta-feira (10), no bairro Floresta, em Cascavel, no Oeste do Paraná. O suspeito, que já possui extensa ficha criminal e uma condenação judicial de 45 […]