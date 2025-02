Após decisão do STF, Guarda Municipal passa a ter poder de polícia em Cascavel

“O prefeito Renato Silva pediu para nós iniciarmos os estudos, porque os guardas municipais agora vão ter o poder de polícia. Nessas novas ações, está aberto, inclusive a mudança do nome. Na nova nomeclatura, a princípio, será dado o nome de Polícia Metropolitana de Cascavel. Tínhamos muitos processos já tramitando na esfera judicial, principalmente no Supremo, sobre uma dúvida que pairava sobre as guardas municipais, se a atuação delas vale como polícia ou não. Se tinham o direito de atuar com a polícia no policiamento ostensível ou não, agora com essa decisão do Supremo do Tribunal Federal, as guardas municipais, ou seja, agora as novas polícias, podem atuar inteiramente como a polícia”, detalha.

Segurança Pública e Proteção à Comunidade, Coronel Lee.