Agente da GM e Educador Social de Cascavel são presos na Argentina com ecstasy e cocaína

Na madrugada da última sexta-feira (2), uma operação conjunta entre a Gendarmaria Nacional Argentina e o CIOF/C2 resultou na prisão em flagrante de três indivíduos, incluindo uma agente da segurança pública do município de Cascavel (afastada), e um educador social, além de uma mulher argentina não identificada.

A abordagem ocorreu na Província de Misiones, cerca de 100 km de Foz do Iguaçu.Durante a inspeção, foi encontrada uma substância análoga à cocaína no interior do veículo, que estava registrado em nome da agente e não apresentava indicativos de roubo ou furto. A apreensão foi realizada com o auxílio de um cão treinado e confirmada através de testes periciais.

A Gendarmaria Nacional Argentina apreendeu os narcóticos levados no veículo de patente brasileira. Funcionários da Seção de Segurança Rodoviária, pertencente ao Esquadrão 10 Eldorado, detectaram uma bolsa de nylon. Testes de campo Narcotest, realizados por membros de Criminalística e Estudos Forenses, confirmaram a presença de 50 comprimidos de ecstasy e 1,5 gramas de cocaína.

O Tribunal Federal da cidade de Eldorado interveio e ordenou a apreensão do narcótico, do veículo e de todos os elementos de interesse para a investigação, em conformidade com a Lei 23.737.

As autoridades continuam a investigar o caso para determinar o envolvimento dos detidos e outras possíveis conexões criminosas. Já neste sábado (03/08), eles foram liberados e já retornaram ao Brasil.

Foi encaminhado um pedido de resposta a Secretaria de Comunicação de Cascavel, que respondeu:

A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Proteção – SESPPRO tomou conhecimento dos fatos divulgados na imprensa através do órgão de inteligência da fronteira. A informação recebida relata a detenção de várias pessoas, incluindo um casal, sendo um deles funcionário da Secretaria de Segurança Municipal e o outro funcionário de uma empresa terceirizada contratada pelo Município de Cascavel.O grupo detido portava algumas buchas de substância análoga à cocaína e comprimidos de substância conhecida como êxtase. Segundo as informações disponíveis, o casal de brasileiros foi liberado por ficar constatado que o entorpecente seria para uso pessoal, enquanto os argentinos permaneceram detidos. O casal já retornou ao Brasil. No entanto, como o fato ocorreu no fim de semana, detalhes mais precisos somente estarão disponíveis na segunda-feira, conforme informado pela fonte policial argentina.Em relação aos funcionários públicos do Município, já foi determinado o imediato afastamento pelos respectivos secretários responsáveis, e uma rigorosa investigação está em andamento. O Secretário Municipal de Segurança já entrou em contato com as Forças de Segurança da Argentina, responsáveis pela apreensão, e solicitou oficialmente uma cópia de todo o procedimento junto à Gendarmeria argentina (Província de Missiones, a 100 km de Foz do Iguaçu), órgão responsável pela detenção. Devido à burocracia do feriado, informações complementares estarão disponíveis apenas na segunda-feira.

