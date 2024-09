Adolescente morre após ser atropelado por automóvel em Toledo

Um acidente tirou a vida de um adolescente de 13 anos no início da tarde deste domingo (08), na Avenida Maripá, região do Jardim América, em Toledo.

Segundo informações preliminares, o jovem estava atravessando a via de bicicleta quando foi atingido por um carro Ford Fiesta que seguia sentido ao centro da cidade. O adolescente teria saído de trás de uma carreta estacionada no acostamento no momento da colisão.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para prestar socorro, mas o adolescente não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A Polícia Militar e a Guarda Municipal estiveram no local para isolar a área e controlar o trânsito. O condutor do veículo envolvido permaneceu no local e prestou esclarecimentos às autoridades. O corpo do adolescente foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Toledo.

As causas do acidente estão sendo investigadas.

Fonte: SOT