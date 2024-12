Acontecendo no Oeste

Natal na Itaipu

O espetáculo “Uma Noite Antes do Natal”, da Companhia Despertar, marca a abertura oficial do Natal da Itaipu 2024, nesta quarta-feira (11), no Gramadão da Vila A, em Foz do Iguaçu (PR). O início das festas natalinas seria no sábado (7), mas precisou ser adiado devido às fortes chuvas do fim de semana. Na quinta-feira (12), começam as atividades na Vila Encantada, também no Gramadão.

Itaipulândia

A Defesa Civil municipal de Itaipulândia esteve representada no “Seminário de boas práticas em educação para prevenção de desastres,” representada por Marciano Schirrmann e Selismar Batista da Cunha. O evento ocorreu no plenário da Assembleia Legislativa em Curitiba, que ainda contou com uma Sessão Solene em homenagem aos agentes da Defesa Civil do Paraná.

Assis Chateaubriand

O município de Assis Chateaubriand foi agraciado com o prestigioso Selo Clima Paraná 2024, uma distinção que reconhece iniciativas de sustentabilidade e gestão ambiental. A premiação, em sua 10ª edição, foi organizada pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo (Sedest) e contou com a participação de 168 empresas privadas, quatro órgãos públicos e 12 municípios. A cerimônia de entrega ocorreu na última semana, em Curitiba. Nesta edição, Assis Chateaubriand destacou-se na nova categoria “Cidades”, criada para reconhecer municípios que implementam ações sustentáveis.