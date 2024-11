Acontecendo no Oeste

A Secretaria Municipal de Finanças de Quatro Pontes avisa aos contribuintes que o prazo de regularização de seus débitos é até o dia 15/12/2024. Após essa data, todos os créditos tributários serão inscritos em dívida ativa e estarão sujeitos a protesto e execução judicial, conforme estabelece a Lei Complementar nº 32/2023. Para regularizar seus débitos de IPTU. Alvará, ISS, e demais taxas no Município o mais breve possível, acesse site da prefeitura e emita seu boleto atualizado, ou chame pelos WhatsApp institucionais (45) 9 9999-0379 com Rodrigo ou (45) 3279-8125 com Márcia, informando nome completo e CPF do contribuinte devedor, e evite transtornos futuros.

O município de Itaipulândia foi reconhecido com o Selo Ouro no Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização, concedido pelo Ministério da Educação (MEC) às secretarias de educação que se destacaram na formulação e implementação de políticas públicas voltadas à alfabetização de crianças. A premiação integra o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA), criado pelo Decreto nº 11.556/2023.

Um homem foi detido pela Guarda Municipal na tarde desta quarta-feira (27), após ser flagrado furtando um celular de uma pessoa que transitava pela Rua Osvaldo Aranha, no bairro Alto Alegre, em Cascavel. De acordo com informações, o indivíduo teria aproveitado um momento de descuido da vítima para subtrair o aparelho celular. A ação criminosa […]

CASCAVEL – Um caso de violência urbana foi registrado na tarde desta quarta-feira (27) em Cascavel. Um homem, suspeito de furtar um celular na rua Osvaldo Aranha, no bairro Alto Alegre, foi capturado por populares e agredido antes da chegada da Guarda Municipal. Imagens de câmera de segurança registraram a situação, assista abaixo: No vídeo […]

Na tarde de segunda-feira (25), o Secretário de Assistência Social de Maripá, Marcelo Biesdorf, recebeu um novo veículo que promete ampliar a capacidade de atendimento e fortalecimento das ações sociais no município. A Strada Dupla, completa, foi adquirida no valor de R$ 129.000,00, sendo R$ 100.000,00 provenientes do Fundo Estadual dos Direitos da Mulher, vinculado à Secretaria de Estado da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa. O novo veículo será fundamental para aprimorar a mobilidade da equipe da Secretaria de Assistência Social, especialmente nas ações de atendimento e no enfrentamento à violência contra as mulheres.

Ouro Preto de Toledo

Os eleitores das comunidades de Ouro Preto e Sol Nascente participaram do plebiscito que decidiu pela criação de um novo distrito e o nome que ele receberá: Ouro Preto de Toledo. Ao todo 296 pessoas compareceram à votação, sendo 30 de Sol Nascente e 266 de Ouro Preto. O montante representa 51% do eleitorado das localidades, que juntas somam 582 eleitores. Apenas um voto foi contrário à criação do distrito, registrado em Sol Nascente. O plebiscito ocorreu no último domingo (24).

Assis Chateaubriand

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) de Assis Chateaubriand está completando 10 anos. Em Assis Chateaubriand, o SCFV teve seu marco inicial em 2014, ano em que aconteceu a inauguração da Primeira Unidade Descentralizada do CRAS (UDC) localizada no Jardim Progresso. O SCFV conta com equipes qualificadas que atendem diariamente toda população inscrita nesse Serviço e, além disso, são ofertadas atividades diversas com eventos e confraternizações direcionados para eles, objetivando o fortalecimento das relações familiares e comunitárias, além de promover a integração e a troca de experiências entre os participantes, valorizando o sentido de vida coletiva.