203 toneladas: PRF ultrapassa recorde histórico de apreensão de drogas no Paraná

Além do comprometimento e profissionalismo dos policiais, os resultados obtidos pela PRF no Paraná são justificados por fatores como a integração com outras forças de segurança, compartilhando informações e pessoal, e pelo trabalho de inteligência policial.

A abordagem de maior vulto registrada no Paraná neste período foi no começo de agosto, quando a PRF localizou, no município de Balsa Nova, uma carga de mais de dez toneladas sendo transportada em uma carreta ( leia aqui ). A segunda maior foi registrada em Astorga, na região de Maringá, em junho, quando sete toneladas de maconha foram localizadas escondidas sob uma carga de ração animal ( leia aqui ).

A droga mais apreendida foi a maconha e seus derivados (200 toneladas), com a cocaína e derivados ocupando o segundo lugar, com pouco mais de 3 toneladas. Desde janeiro deste ano, 559 pessoas foram detidas pela PRF por tráfico de drogas no estado.

O grupo especializado de operações com cães amplia os resultados de apreensões ao utilizar cães treinados para localizar drogas. Os animais apontam veículos transportando as drogas em abordagens aleatórias ou apontam a localização exata da droga escondida dentro de partes estruturais dos veículos em abordagens direcionadas, possibilitando uma abertura com maior segurança jurídica para os policiais

O trabalho de inteligência policial, presente em 76% das apreensões no Paraná, aumenta a assertividade das ações da PRF, direcionando o policial para abordagens com maior probabilidade de localização de ilícitos. Em combinação com a alta qualificação dos policiais rodoviários federais no combate à criminalidade e com a utilização de outros recursos, como a utilização de cães farejadores para localizar drogas escondidas em veículos, os recursos de análise de risco e probabilidade conduzem a instituição a resultados recordes rapidamente superados a cada ano.

“Esse resultado operacional é fruto do empenho diário do comprometimento das equipes da PRF, não apenas nas regiões de fronteira mas também fora delas, e tem muito a ver também com os investimentos crescentes que a PRF tem feito nas áreas de tecnologia e de inteligência, que são fatores que tendem a otimizar as nossas abordagens e, também, a cooperação cada vez mais efetiva da PRF com os demais órgãos de segurança pública”, destaca o superintendente da PRF no Paraná, Fernando César Oliveira.

Oliveira ainda reforça que “restando três meses para o fim de 2024, a PRF no Paraná já bateu o recorde histórico de apreensões de drogas, com mais de 200 toneladas apreendidas apenas nos primeiros nove meses do ano. Isso equivale a cerca de 750 quilos por dia, um volume muito grande”.

Fonte: PRF