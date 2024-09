Sabatinas

A OAB Paraná promove nos dias 19 (quinta-feira) e 20 (sexta-feira) sabatinas com os candidatos a prefeito de Curitiba. Na quinta-feira, dia 19, serão sabatinados, nessa ordem: Cristina Graeml, Felipe Bombardelli, Eduardo Pimentel, Luciano Ducci e Luizão Goulart. Já na sexta será a vez de Maria Victoria, Ney Leprevost, Professora Andrea Caldas, Roberto Requião e Samuel Mattos.

Cidadão Alerta

Com coragem e independência, o Portal Cidadão Alerta chama a atenção para questões de interesse público. Ao informar e conscientizar a população, o portal estimula o engajamento cívico e fortalece a participação democrática. As publicações do Cidadão Alerta oferecem aos cidadãos as ferramentas necessárias para acompanhar as ações do governo, cobrar resultados e exigir seus direitos. Confira: https://cidadaoalerta.org.br.

“Do Paraná para o Brasil”

Marcas de pequenos produtores paranaenses vão aparecer em uma das principais plataformas de e-commerce do mundo. A Invest Paraná e a Shopee lançaram a seção especial “Do Paraná para o Brasil” no app com produtos de empreendedores que participam do programa Vocações Regionais Sustentáveis (VRS).

Cidadão ponta-grossense

A Câmara Municipal de Ponta Grossa vai realizar na próxima quinta-feira (19), uma Sessão Solene, alusiva ao aniversário de 201 anos da cidade, para entrega de Títulos de Cidadania. Um dos homenageados será o deputado estadual, Alexandre Curi (PSD). A sessão acontecerá no Cine Teatro Ópera, a partir das 20h.

Jogo responsável

A Lottopar promoverá entre os dias 7 a 11 de outubro a 1ª Semana do Jogo Responsável, que reunirá palestrantes do Brasil, Suíça, Bélgica e Argentina. O evento é aberto ao público maior de 18 anos, servidores, profissionais do setor e aos interessados que queiram conhecer de perto as ações voltadas para o jogo responsável. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas acessando este endereço https://www.sympla.com.br.

Aulão

A Universidade Estadual do Paraná (Unespar) planejou uma série de aulas de revisão para os alunos de ensino médio de escolas da rede pública inscritos no vestibular 2025. Totalmente gratuitos, os conteúdos são online, com transmissão em tempo real pela Internet. A primeira transmissão aconteceu nesta terça-feira (17). As próximas aulas online estão previstas para 19 e 25 de setembro.

Voo direto

O Paraná ganhou mais um voo direto para o estado de São Paulo. A Azul passa a realizar voos entre Campinas e Pato Branco. Além da recém-inaugurada rota Campinas-Pato Branco, a cidade no Sudoeste do Paraná conta com quatro voos semanais da Azul para Curitiba. As decolagens ocorrem aos domingos, terças, quintas e sábados.

Horário de verão

O ministro de Minas e Energia (MME), Alexandre Silveira, afirmou que a volta do horário brasileiro de verão é uma possibilidade real, para melhor aproveitamento da luz natural em relação à artificial e a consequente redução do consumo de energia elétrica no país. O ministro afirmou ainda que está sendo elaborado um plano de contingência para o verão de 2024/2025 e o planejamento energético do próximo ano.