Ranking de candidatos

O PSD, PP e PL são os partidos com mais candidatos na disputa para à eleição de outubro. Na sequência aparece MDB, União Brasil, Republicanos e PT. No Paraná, o PSD lançou 3.206 candidaturas, o PP 3.206, o PL 3.107, o MDB 2.996, o União Brasil 2.888, o Republicanos 2.041 e o PT 2.032. Na sequência aparecem Podemos com 1.841, PSB com 1.791 e PRD com 1.142.

Gestão fiscal

O prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro (PSD), reiterou a importância da aprovação da PEC 66 que prevê a reabertura do prazo para os municípios parcelarem suas dívidas previdenciárias e institui um limite sobre a Receita Corrente Líquida para o pagamento de precatórios. O texto aprovado pelo Senado prevê ainda que os municípios poderão parcelar em até 300 meses os débitos previdenciários.

Mudanças na LRF

Chico Brasileiro, vice-presidente da FNP (Frente Nacional dos Prefeitos), ainda defendeu a importância da aprovação do projeto de lei complementar n° 98/2023 que, segundo ele, traz avanços na Lei de Responsabilidade Fiscal. Segundo a FNP, as mudanças trazem mais rigor na LRF, no entanto, também definem que os casos em que os valores de parcerias ou contratações firmadas pelo poder público não entram no cômputo dos gastos com pessoal.

Recomendações TCE

O Tribunal de Contas do Paraná homologou a emissão de 22 recomendações à Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logística a respeito da implementação de obras de ampliação rodoviária previstas no Plano Plurianual 2020-2023 do Estado e da estruturação da política estadual de infraestrutura e logística de transportes.

Paraná-Paraguai

A Assembleia Legislativa do Paraná instalou a Frente Parlamentar de Apoio ao Comércio Paraná-Paraguai com o objetivo acompanhar, apoiar, opinar e fiscalizar as relações comerciais entre o Estado e o país vizinho. A Frente Parlamentar pretende debater os desafios e as oportunidades para o fortalecimento da relação comercial entre o Estado do Paraná e o Paraguai, contribuindo para o desenvolvimento econômico regional e para a geração de empregos.

Deputados candidatos

As eleições municipais de outubro contarão com 83 deputados federais candidatos, incluindo 18 mulheres. São 74 concorrendo a vagas de prefeito, 2 de vice-prefeito e sete de vereador. O número de deputados candidatos é superior às eleições de 2020, quando 59 disputaram vagas de prefeito e 7 de vice-prefeito, com um total de 66.

No Paraná

Os deputados federais que serão candidatos no Paraná são: Aliel Machaco (PV), em Ponta Grossa, Diego Garcia (Republicanos) em Londrina, Geraldo Mendes (União Brasil) em São José dos Pinhais e Luciano Ducci (PSB) em Curitiba. Ainda, concorre como vice a deputada federal Rosangela Moro (União Brasil), também em Curitiba.

Partidos

No total, 16 partidos lançaram deputados como candidatos. As legendas com o maior número de deputados candidatos são o PT (18) e o PL (16). Em seguida vêm União (7 candidatos), PP, PSD e Republicanos (6 candidatos cada) e MDB (5). Cidadania, PDT, Podemos, PSB e PSOL lançaram três deputados candidatos cada. Completando a lista, com um candidato cada, estão Avante, PSDB, PV e Solidariedade.