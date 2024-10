PL vence PT, mas PSD é o campeão

Com o segundo turno das eleições 2024 realizado no domingo (27), agora se intensifica ainda mais a corrida eleitoral para 2026. Deputados estaduais e federais, senadores, governadores e Presidência da República fazem as contas para medir a força e a “febre”. Contados todos os votos, o PSD elegeu 891 prefeitos, o MDB 864, PP 752 e União Brasil 591. O PL, de Jair Bolsonaro, foi o 5º colocado, com 591 prefeitos eleitos, enquanto o PT do presidente Lula elegeu 252 dos seus candidatos, figurando na 9Fª colocação. O resultado das eleições 2024 mostra, entre outras coisas, que o “peso” eleitoral de Lula não ajudou os candidatos do PT, enquanto o apoio de Bolsonaro “sobrou” em muitos municípios.

São Paulo

Entre todos os embates do segundo turno, o de São Paulo, entre Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL), foi o que chamou mais atenção, pelo embate direto entre Lula e a “direita”, representada pelo governador Tarcísio de Freitas e o ex-presidente Boslonaro. Nunes venceu em 54 das 57 zonas eleitorais da cidade de São Paulo; Boulos obteve vitória em apenas 3 zonas da capital paulista. Ao final da apuração, Nunes conquistou 59,35% dos votos válidos (3.393.110 votos), contra 40,65% dos votos válidos (2.323.901) de Boulos.

Em Curitiba

Na capital dos paranaenses, o candidato do PSD do governador Ratinho Junior, Eduardo Pimentel (PSD) foi o vencedor. Após dois mandatos como vice-prefeito, Pimentel assumirá o Palácio 29 de Março em janeiro de 2025. Pimentel somou 531.029 (57,64%) enquanto Cristina Graeml (PMB) conquistou históricos 390.254 votos, ou 42% dos votos válidos.

“A vencedora”