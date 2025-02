Coluna ADI pelo Paraná

Marco regulatório

Paraná - A Ilha do Mel passará a contar com um marco regulatório com foco em desenvolvimento sustentável, saneamento básico e planejamento urbanístico. A proposta busca garantir os direitos das comunidades tradicionais. O projeto de lei passou em primeiro turno e visa melhorar a gestão da ilha situada na Baía de Paranaguá, de forma sustentável, priorizando a preservação dos ecossistemas, o turismo ecológico e o uso racional dos recursos naturais.

Marco regulatório II

“Um projeto muito importante, que trata da regularização fundiária da Ilha do Mel, aumentando o número de visitantes de 5 mil para 11 mil. No entanto, teremos também, por parte do IAT (Instituto Água e Terra), uma fiscalização rigorosa sobre a entrada de animais domésticos, o uso de som e a reorganização do local”, afirmou o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Alexandre Curi (PSD).

Turismo no Paraná

O desempenho das atividades turísticas no Paraná cresceu 7,2% no acumulado de 2024, ficando acima da média nacional, que registrou alta de 3,5%. O resultado coloca o turismo paranaense na 4ª posição entre os estados brasileiros, ficando atrás apenas do Pará (+9,7%), Santa Catarina (+9,0%) e Bahia (+8,4%).

Calendário oficial

A proposta que inclui no Calendário Oficial do Estado do Paraná a ExpoParanavaí – Exposição Feira Agropecuária e Industrial de Paranavaí – foi aprovada pelos deputados da Assembleia Legislativa do Paraná. A festa recebe em média de 200 mil visitantes por edição, cuja exposição conta com mais de 5 mil produtores rurais, cerca de 400 expositores e um total de 6 mil animais, o que movimenta cerca de R$ 40 milhões.