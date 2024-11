Coluna ADI pelo Paraná

Celepar

Foi aprovado no CCJ da Alep o projeto de lei que autoriza a desativação da Empresa de Tecnologia da Informação (Celepar) e cria o Conselho Estadual de Governo Digital e Segurança da Informação. A proposta visa aumentar a eficiência na gestão da organização, promover a inovação e criar empregos qualificados. Também altera o estatuto da empresa, garantindo sua presença no Paraná e mantendo a infraestrutura física existente para armazenamento e processamento de dados. O Executivo sustenta que a desativação não interferirá nas políticas de dados dos cidadãos e as informações permanecerão protegidas por lei.

Na Copel

A Copel nomeou Yuri Müller Ledra como vice-presidente jurídico e de compliance. Ele trabalhou no grupo Engie durante 16 anos, com sedes em Dubai (Emirados Árabes), Paris (França), Rio de Janeiro e Florianópolis, no Brasil. Yuri é graduado em Direito e especialista em Direito Civil e Empresarial pela PUCPR. Ocupou cargos no departamento jurídico especializado em energia, gás e serviços. Desde julho de 2021, está no cargo de diretor jurídico, de ética e proteção de dados do grupo Engie no Brasil.

Prêmio Agrinho I

Experiência Pedagógica da 29ª edição do Concurso Agrinho premiou três projetos, confira quais foram: o projeto que conquistou o primeiro lugar, desenvolvido pela professora Ana Paula Lazzeris Ghellere, da Escola Municipal Serafin Machado de Souza, em São Miguel do Iguaçu, abordou o conceito de empreendedorismo, destacando as relações entre o campo e a cidade, além das oportunidades de atuação em ambos os contextos.

Prêmio Agrinho II