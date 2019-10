Vôlei masculino: Brasil conquista a Copa do Mundo

Hiroshima – O Brasil é campeão da Copa do Mundo 2019. Ontem (14), a seleção brasileira masculina de vôlei bateu o Japão, donos da casa, por 3 sets a 1 (25/17, 24/26, 25/14 e 27/25) e conquistou com uma rodada de antecedência o título da tradicional competição que ocorre de quatro em quatro anos. Em Hiroshima, o time dirigido pelo técnico Renan assegurou a décima vitória em 10 jogos disputados.

O último compromisso da equipe verde e amarela, mesmo com o título já garantido, ocorreu na madrugada desta terça-feira (15), contra a Itália.

Para ser campeão, o Brasil derrotou as seleções de Canadá, Austrália, Egito, Rússia e Irã na cidade de Nagano, também no Japão. A equipe, então, mudou de sede e, em Hiroshima, bateu a Argentina, os Estados Unidos, Tunísia, a Polônia e, ontem, os japoneses.

O título brasileiro foi conquistado uma rodada antes do fim do campeonato já que, com o resultado positivo dessa segunda-feira o Brasil chegou a 29 pontos, não podendo mais ser alcançado pelos adversários. A Polônia é a segunda colocada na tabela, com 25 e o máximo que poderia alcançar com uma vitória nesta terça seria 28.

O técnico do Brasil, Renan Dal Zotto, agradeceu o empenho dos jogadores durante toda a temporada e por alcançar o título de uma competição tão tradicional do vôlei mundial.

“Muito feliz com o resultado do jogo, e claro, com a conquista do título antecipado da Copa do Mundo. Quero parabenizar cada atleta que se empenhou ao máximo durante os treinamentos. Estamos encerrando mais uma etapa e eles estão de parabéns não só pelos resultados, mas pelo comprometimento e empenho nos treinos”, comentou Renan.