Vídeo mostra destruição deixada por carro que invadiu empresa

Vídeo mostra o estrago registrado em uma empresa, na Avenida Piquiri, no Bairro Interlagos em Cascavel. O acidente foi registrado na madrugada de sábado (14). Um veículo Gol que seguia estaria em alta velocidade pela Avenida Piquiri, invadiu o estabelecimento após o motorista perder o controle da direção do veículo. Com a força do impacto, o carro derrubou as grades de proteção da empresa e quebrou duas paredes indo parar somente sobre as máquinas de corte de chapas de aço.

O motorista Henrique Minaro Florentino, 20 anos teve ferimentos moderados e foi encaminhado para a UPA Brasília.