Vídeo mostra confronto entre Polícia Civil e bandido as margens do Lago de Itaipu

Um vídeo divulgado pela Polícia Civil mostra o confronto entre investigadores da Delegacia de Polícia de Santa Terezinha de Itaipu e bandidos as margens do Lago de Itaipu nessa sexta-feira (20). Os policiais recuperaram um veículo Renault/Logan, cor branca, com alerta de roubo após serem recebidos à tiros pelos bandidos.

O roubo ocorreu na noite desta quinta-feira (19), quando turistas de São Paulo foram abordados no bairro Santa Mônica, por volta das 18 horas, onde dois homens se aproximaram das vítimas, ambos os suspeitos estavam armados, anunciando o roubo e levando o veículo Renault/Logan, cor branca, carteiras, documentos pessoais e alguns compras realizadas no Paraguai.

Diante do conhecimento dos fatos, policiais passaram a realizaram diligências para localizar os suspeitos, quando, nesta manhã, após receber informações do paradeiro do veículo a equipe se deslocou para área rural, as margens do Lago de Itaipu, onde em uma trilha visualizaram o veículo e um suspeito. Fora dado voz de abordagem ao suspeito, entretanto, a equipe foi recebido a tiros, onde ouve a necessidade de revidar a injusta agressão.

O suspeito acabou adentrando a mata, o que impossibilitou a sua localização, apesar de buscas incessantes terem sido realizadas no local. O veículo, o qual estava com a chave no seu interior, foi recolhido a Delegacia da Polícia Civil, carteira e documentos também foram localizados. As investigações prosseguem com a finalidade de localizar os suspeitos do crime.