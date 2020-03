Vídeo: corpos carbonizados são encontrados em camionete queimada em Realeza 

Dois corpos ainda em chamas foram encontrados numa camionete por volta das 9h da manhã na Linha Baitaca no interior de Realeza no Sudoeste do Paraná nesta segunda-feira (9). As informações são do Portal Tri.

Moradores disseram ouvir disparos de arma de fogo e acionaram a Polícia Militar. Quando a equipe chegou ao local encontrou uma caminhonete branca sem placa, possivelmente modelo Mitsubishi/Triton em chamas e dentro do veículo havia dois corpos carbonizados.

Segundo a PM, a placa do veículo seria de Santa Lúcia, mas não se sabe se era falsa ou não. O IML (Instituto Médico Legal) foi acionado para retirar os corpos. A Polícia Civil deve investigar o caso.

Imagens: Rádio Clube de Realeza.