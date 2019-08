VÍDEO: Com ajuda de helicóptero, PRF prende quarteto na BR-277

Após mais de 15 quilômetros de tentativa de fuga e com apoio de um helicóptero, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu em flagrante quatro homens no final da tarde de ontem (21) em Cascavel, na região oeste do Paraná.

Os quatro presos, com idades entre 23 e 45 anos, estavam em um automóvel Chevrolet Vectra carregado com mercadorias importadas ilegalmente do Paraguai.

Inicialmente, por volta de 17h45, o grupo foi abordado nas imediações do quilômetro 600 da rodovia. Durante a abordagem, a equipe da PRF observou que o carro transportava produtos eletrônicos, cosméticos e bebidas, entre outros itens, todos sem o respectivo desembaraço aduaneiro.

Após terem sido informados de que a carga seria apreendida e encaminhada à Receita Federal, os envolvidos iniciaram uma tentativa de fuga dentro do perímetro urbano de Cascavel.

Antes de voltar à rodovia, o motorista do carro avançou o sinal vermelho, executou manobras proibidas de conversão e transitou pela contramão, em alta velocidade, inclusive em áreas com intenso fluxo de pedestres, como a região em frente ao Hospital Universitário da cidade.

Na BR-277, o grupo fez uma série de ultrapassagens proibidas e ingressou em alta velocidade no pátio de um posto de combustíveis, com o objetivo de despistar os policiais. Cercado pela viatura da PRF, o motorista arrancou e seguiu fugindo.

Os policiais rodoviários federais acionaram então o helicóptero da PRF, que patrulhava a região. Só depois da aproximação da aeronave, que fez uma sequência de voos rasantes sobre o veículo, o motorista parou, já na altura do quilômetro da BR-277, em Santa Tereza do Oeste.

Os presos responderão pelos crimes de descaminho (importar produtos sem pagar o respectivo imposto), desobediência e direção perigosa.

As mercadorias apreendidas têm um valor total aproximado de R$ 20 mil. O grupo pretendia revendê-las em Tabatinga (SP). A PRF encaminhou a ocorrência para Delegacia da Polícia Federal em Cascavel.