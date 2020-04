VÍDEO: Carros roubados carregados com cigarros são apreendidos em Santa Tereza do Oeste

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu no início da manhã desta quinta-feira (23) dois veículos roubados carregados de cigarros contrabandeados do Paraguai na BR-277 em Santa Tereza do Oeste.

A apreensão ocorreu por volta das 6h. Os agentes da PRF deram ordem de parada à dois veículos, os condutores desobedeceram a ordem e empreenderam fuga.

A equipe seguiu em acompanhamento tático, interceptando os veículos logo a frente, momento em que os condutores abandonaram os veículos embrenhando-se no mato e não foram localizados.

Ao verificar o interior dos automóveis, foram encontrados diversos pacotes de cigarros de origem estrangeira.

Os dois veículos apreendidos tinham registro de furto/roubo, sendo um Fiat/Toro, placas de Minas Gerais, furtado em 25/11/2019 na cidade de Mogi das Cruzes/MG e um VW/Amarok, placas do Rio de Janeiro, roubado em 22/02/2020 na cidade de Guapimirim/RJ.

Os veículos e os cigarros foram encaminhados para a Receita Federal de Cascavel, para os procedimentos legais.