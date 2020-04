VÍDEO: BPFron estoura depósito de contrabando em Guaíra e causa prejuízo de R$ 345 mil ao crime

Policiais Militares do BPFron estouraram um depósito do crime na fronteira no Distrito de Oliveira Castro – Guaíra-PR e no Distrito de Novo Sarandi – Toledo-PR e apreenderam três veículos carregados com aproximadamente 4 mil pacotes de cigarros contrabandeados do Paragua no fim da tarde dessa quarta-feira (29).

Os policiais deslocaram-se ate os locais onde havia dois veículos, sendo um Kia/Sorento (produto de furto na cidade de Marechal Candido Rondon) e um Hyundai/Santa fé, ambos com rádio comunicadores e carregados com cigarros contrabandeados do Paraguai. O prejuízo estimado aos contrabandistas é de R$ 345 mil.

Também foi abordado um Siena com três indivíduos onde confessaram que carregaram os veículos na Comunidade Bela Vista – Guaíra-PR e que ganhariam R$ 500 pelo transporte. Diante dos fatos, todos os envolvidos foram encaminhados para os demais procedimentos legais.

A Operação Hórus é realizada de forma integrada entre forças de segurança e fiscalização. A operação faz parte do Programa V.I.G.I.A. da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública.