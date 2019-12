Vice-campeã estadual de futsal de surdos, Surdovel já pensa em 2020

Cascavel – A equipe Surdovel, da Associação de Surdos de Cascavel, terminou o 6º Campeonato Paranaense de Futsal de Surdos como vice-campeã, na etapa final realizada no último fim de semana em Francisco Beltrão. A conquista lhe rendeu vaga na Copa Brasil 2020.

O time cascavelense passou invicto pela primeira fase, com vitórias sobre AMS/Paranaguá (6 a 0), Asumar/Maringá (3 a 0) e Assbel/Francisco Beltrão (8 a 0), e na semifinal venceu a Assjp/São José dos Pinhais por 3 a 1, mas na decisão do título foi superado por 7 a 2 pela ASC/Curitiba.

Além do troféu conquistado coletivamente, a Surdovel teve o Devair Claro como destaque individual, como goleiro menos vazado do Estadual. O Paranaense teve três etapas e os cascavelenses foram vice na primeira, em Guarapuava, e bronze na segunda, em São José dos Pinhais.

Agora, como segundo do ranking estadual, a Surdovel espera a convocação oficial para representar o Estado na Copa Brasil de Futsal de Surdos 2020, que está agendada para o fim do calendário na próxima temporada. Este ano, a equipe cascavelense também disputou a 12ª Copa Paraná e foi quarta colocada, atrás dos campeões de São José dos Pinhais, dos vices de Curitiba e dos terceiros colocados de Medianeira.

Reconhecimento

Com as conquistas e o reconhecimento em quadra, o time formado pelos atletas Ronei, Lucas, Devair, Lúcio, Renan, Maicon, Eliton e Ederson, e orientada pelo técnico Rafael, precisa agora de apoio financeiro para que o esporte surdo seja valorizado e representado nas principais competições. Vale lembrar que há um mês o Brasil foi campeão mundial feminino no Mundial de Futsal de Surdos com duas atletas cascavelenses, Waneza Wons e Laellen Brizola, que foi eleita a melhor jogadora da competição realizada na Suíça.