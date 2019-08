Vestibular 2020: começa prazo para as inscrições

Foi realizado ontem (29), na Reitoria da Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná), o Lançamento do Concurso Vestibular 2020. As inscrições já estão abertas e seguem até 10 de outubro. Devem ser realizadas exclusivamente pelo site http://unioeste.br/vestibular. Para este concurso, a Unioeste oferece 2.460 vagas distribuídas em 65 cursos presenciais. As provas ocorrem no dia 1º de dezembro.

Na cerimônia de lançamento, o reitor da Unioeste, Paulo Sérgio Wolff, enfatizou a importância do trabalho social que a universidade traz para o contexto regional. “É um desenvolvimento do todo. Envolve o trabalho em equipe de todos para a execução do vestibular, o envolvimento dos alunos para saber o que devemos melhorar para melhor atendê-los, buscando sempre uma maior qualidade de ensino para o aluno paranaense. Não só na área de formação dos nossos alunos, mas todos os programas de pós e de pesquisas têm sido realizados a fim do desenvolvimento regional. Nossa região tem abrangência de 84 municípios e precisamos agregar valor, apoiando pesquisas e auxiliando a sociedade, até mesmo por meio do Hospital Universitário, que atende as regiões oeste e sudoeste”, frisou.

O vestibular

Neste ano, o vestibular traz duas novidades: um valor menor (R$ 157) para quem fizer a inscrição antecipadamente (até 23 de setembro) e a possibilidade de pagamento da taxa de inscrição padrão (R$ 170) com cartão de crédito, podendo ser parcelada em duas vezes.

O coordenador do Vestibular, Paulo Renan Effgen, esclarece que até o dia 10 de outubro, o valor de R$ 170 pode ser pago tanto nas casas lotéricas, como nas agências da Caixa. Já a taxa de R$ 157 é válida somente até 23 de setembro e apenas nas lotéricas e na Caixa.

Isenção

Para quem pretende requerer a isenção da taxa de inscrição do vestibular, o procedimento é o mesmo dos anos anteriores. Basta informar o NIS (Número de Identificação Social) durante o preenchimento do formulário de inscrição e, se o cadastro for considerado válido no CadÚnico (Cadastro Único) para programas sociais do governo federal, a isenção será concedida. No ano passado, aproximadamente mil alunos foram isentos da taxa de pagamento.

O período para solicitação de isenção começará com as inscrições e se estenderá até as 17h do dia 15 de setembro. O resultado será publicado no dia seguinte para que, aqueles que não obtiverem a isenção, tenham tempo hábil para realizar o pagamento da taxa com o valor reduzido.

Importante

Durante o processo de inscrição, os vestibulandos devem escolher entre inglês ou espanhol para a prova de Língua Estrangeira. O candidato tem de escolher a cidade onde deseja realizar a prova: Cascavel, Toledo, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão e Marechal Cândido Rondon, e também em Curitiba e Maringá. É importante ressaltar que o candidato pode escolher qualquer cidade de prova independente do câmpus de funcionamento do curso escolhido.

A prova

A prova do Vestibular tem 77 questões, sendo sete questões de cada uma das matérias, e uma prova de redação. O conteúdo tem como base o currículo do Ensino Médio, sendo sete questões de cada matéria, nas áreas de Linguagens, códigos e suas tecnologias (Língua Portuguesa, Literatura Brasileira, Línguas Estrangeira Moderna e Redação); Ciências Humanas e suas tecnologias (Filosofia, Geografia, História e Sociologia); e Ciências da Natureza, Matemática e suas tecnologias (Biologia, Física, Matemática e Química).

No domingo (1º/12), o acesso aos locais de provas será das 7h40 às 8h10, onde realizarão a prova de Redação e 21 questões da área de Linguagens. O tempo de prova será de três horas.

À tarde, o período de prova será de quatro horas, e os candidatos responderão às questões das demais áreas, totalizando 56 questões. Os portões ficarão abertos das 14h10 às 14h40.

Todo o conteúdo programático e obras literárias podem ser acessados no site da Unioeste: www.unioeste.br.

Videoaulas

Em um trabalho desenvolvido por professores e acadêmicos da Unioeste, em parceria com a TV Imago, foram elaboradas videoaulas sobre as Obras Literárias do Vestibular da Unioeste, disponível no site da Tv Imago: www.imagotvunioeste.com.

Sisu

Conforme tem sido nos últimos anos, 50% das vagas da Unioeste são reservadas para ingressos via Sisu. O Sistema de Seleção Unificada é uma seleção gerenciada pelo Ministério da Educação que utiliza as notas que o candidato obteve no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), portanto, para se inscrever no Sisu, é obrigatório ter participado da edição do Enem que o antecede.

O site do Sisu nacional é http://sisu.mec.gov.br e, na Unioeste, o site local do Sisu é www.unioeste.br/sisu.

O Vestibular não utiliza a nota do Enem assim como o Sisu não utiliza a nota do Vestibular. Cada seleção é independente e seu resultado é de acordo com o desempenho e a classificação do candidato na respectiva seleção.

Não há necessidade de participação do Enem ou do Sisu para aqueles que têm interesse apenas em participar do Vestibular, da mesma forma que não é exigida a participação no Vestibular daqueles que optarem apenas pelo ingresso via Sisu.

Cotas

Metade das vagas é reservada para o sistema de cotas. É considerado cotista aquele candidato que realizou seus estudos de todo o Ensino Médio, exclusivamente, em escola pública do Brasil e que não tenha curso de graduação concluído.

Não é considerado cotista o candidato que tenha cursado qualquer período do Ensino Médio em escola privada mesmo que tenha sido por meio de bolsa de qualquer natureza.

Essa regra prevalece tanto no Vestibular quanto no Sisu.