O holandês Max Verstappen, da Red Bull, carimbou a faixa de hexacampeão do inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, e venceu o GP do Brasil de Fórmula, disputado domingo, no Autódromo de Interlagos. O francês Pierre Gasly, da Toro Rosso, classificou-se em segundo; ao passo que o espanhol Carlos Saiz, da McLaren, completou o pódio com o terceiro lugar. Hamilton terminou a prova em terceiro, mas foi punido em 5 segundos devidio a um toque no austríaco Alexander Albon, da Red Bull.